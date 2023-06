Previsioni meteo | breve flash storm al Centro-Sud | poi di nuovo alta pressione su tutta l’Italia

per la città di TorinoTorino, la situazione Ansa depressionaria in allontanamento verso il sud Italia, favorisce un nuovo aumento della pressione sulle regioni settentrionali. ...- Ledi oggi col nostro ...per domani, 25 giugno Al Nord: Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ...

Perturbazione sull'Italia: piogge e temporali anche intensi. Le previsioni meteo per il weekend del 24-25 giugno METEO.IT

Il meteo dei prossimi 7 giorni si dividerà in due parti decisamente contrapposte. In primis, ci aspettiamo una nuova fase calda, anche se meno marcata rispetto a quella passata. Successivamente invece ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...