(Di sabato 24 giugno 2023) Il primo ministroNarendra Modi compie da oggi pomeriggio, e fino a domani, la sua primadi Stato in Egitto puntando a rafforzare ulteriormente i legami commerciali, politici e militari ...

Il primo ministroNarendra Modi compie da oggi pomeriggio, e fino a domani, la sua prima visita di Stato in Egitto puntando a rafforzare ulteriormente i legami commerciali, politici e militari tra i due Paesi. ...... il partenariato tra Stati Uniti e India è "più forte, più vicino e più dinamico che mai nella storia" ha detto il presidente statunitense, mentre ilha parlato di un "nuovo capitolo" ...IlNarendra Modi ha voluto rendere omaggio, con un tweet, ai deputati e ai senatori statunitensi per avere partecipato alla seduta congiunta in cui ha presentato la sua visione ...

Premier indiano ricambia visita di Sisi al Cairo - Asia Agenzia ANSA

Il primo ministro indiano Narendra Modi compie da oggi pomeriggio, e fino a domani, la sua prima visita di Stato in Egitto puntando a rafforzare ulteriormente i legami commerciali, politici e militari ...Gli accordi stretti tra Modi e Biden avvicinano le forze armate dei due Paesi e abbracciano droni, motori a reazione, spazio, telecomunicazioni e chip. È la sponda tecnologica che guida l’avvicinament ...