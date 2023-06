Precipita con il deltaplano | donna di 46 anni muore dopo una notte di agonia in ospedale

È morta nella notte all'ospedale di Brescia la donna di 46 anni che ieri pomeriggio a Gardone Riviera era precipitatail deltaplano in fase di atterraggio da un'altezza di 20 metri. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. La vittima è di origini altoatesine residente a Brunico. È morto il bambino per ...David Chevalier : Piùla qualità del doppiaggio (e sta precipitando perché ci viene ... Georgia Lepore : È stato scritto che la trattativa per il rinnovo del CCNLAnica è ferma. Falso. Da ...È morta nella notte all'ospedale di Brescia la donna di 46 anni che ieri pomeriggio a Gardone Riviera era precipitatail deltaplano in fase di atterraggio da un'altezza di 20 metri.col deltaplano a Gardone Riviera Le sue condizioni erano apparse subito disperate. È morta nella notte all'ospedale di ...

È morta nella notte all'ospedale di Brescia la donna di 46 anni che ieri pomeriggio a Gardone Riviera era precipitata con il deltaplano in fase di atterraggio da un'altezza di 20 metri. Le sue ...Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 anche con l'elisoccorso ma le sue condizioni erano apparse subito disperate.