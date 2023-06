Post Osimhen | al Napoli piace Hojlund | Garcia ha fatto un altro nome

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 24 giugno 2023) Il futuro di Victorsarà il fulcro del calciomercato del, con la cessione del nigeriano, si darà il via alla ricerca del sostituto: due i calciatori con le maggiori possibilità di acquisto. Dopo l’annuncio e la presentazione di Rudicome nuovo allenatore del, per il club di De Laurentiis è tempo di pensare al calciomercato. Chiaro che molto dipenderà dalle possibili cessioni che il club azzurro potrebbe effettuare, partendo da quella possibile di Victor. Nelle scorse ore, infatti, c’è stato l’incontro tra l’entourage del calciatore e il presidente Aurelio De Laurentiis. Le parti hanno espresso i rispettivi pensieri e volontà, dandosi appuntamento nei prossimi giorni per eventuali aggiornamenti. In caso di proe da 150 milioni il ...