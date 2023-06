Portiamo la transizione ecologica nelle nostre città | ecco la proposta di Transistor

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 giugno 2023) C’è una famosa vignetta di Joel Pett che ritrae delle persone intente a partecipare ad un vertice sul clima, e dice “e se tutto questo fosse una grande bufala e avessimo creato un mondo migliore per niente?”. Accesso all’energia pulita per tutti. Ricostruzione delle comunità. Rottura dei monopoli di potere. Salvaguardia e rigenerazione dei territori dal devastante inquinamento industriale. Trasporto pubblico efficiente. Cibo sano e coltivato localmente. Garanzia di voce in capitolo per la cittadinanzascelte che influenzano levite. In questa fase storica possiamo ridisegnare leaffinché siano più a misura di persona. Ridisegnarle per renderle più sicure, radicalmente più divertenti, integrate con la natura, accoglienti e stimolanti per i bambini. Non suona come un progetto in cui ti ...