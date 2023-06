Ponte sullo Stretto | martedì primo Cda

Leggi su ildenaro

(Di sabato 24 giugno 2023) “dopo non so quanti anni, ci sarà ilconsiglio di amministrazione della Societàdi Messina. Gente che dovrà per almeno per 8 anni per dare all’Italia quella che è stata l’Autostrada del Sole negli anni Cinquanta”. Lo ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, intervenuto a Rapallo (Genova) al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.