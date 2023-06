Pmi e intelligenza artificiale | il rapporto presentato al talk ‘In prima fila’

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 24 giugno 2023) Lo studiodal prof Luca Marinelli (Univpm) rivela che un terzo delle aziende interpellate (35%) ha avviato un progetto dio dichiara che investirà in AI entro l’anno Il‘Infila: C’è Connected Economy’ ha, venerdì 23 giugno, l’istantanea deltra Pmi efirmata dall’Università Politecnica delle Marche (Univpm). Con Paolo Crepet, Matteo Colaninno e il sottosegretario all’Economia Lucia Albano. “L’appuntamento con l’innovazione aziendale firmato da Tai Think About It per la sua seconda edizione ha scelto – spiega Filippo Barbetta (Tai) – di esporre laistantanea compiuta della relazione tra Pmi e Ai. Il, ...