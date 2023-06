Pizzo al clan per girare Gomorra | assolto il location manager

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il fatto non sussiste”: con questa formula la quarta sezione della Corte di Appello di Napoli – accogliendo la tesi degli avvocati difensori – haGennaro Aquino,della Cattleya all’epoca dei fatti contestati, dall’accusa di favoreggiamento nell’ambito dell’indagine su una presunta estorsione ai danni della casa di produzione cinematografica mentre erano in corso le riprese della prima serie della fiction. L’estorsione riguardava l’utilizzo della villa usata nella fiction comedella casa del boss Savastano. Aquino venne condannato in primo grado a sei mesi di reclusione (pena sospesa), dal tribunale di Torre Annunziata, nel febbraio 2018. Gli inquirenti contestavano di aver negato, quando fu sentito dalla polizia giudiziaria, di aver ...