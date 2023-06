Pistola | cartucce e droga nello zaino | arrestato 21enne

(Di sabato 24 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuando gli agenti del commissariato di Acerra hanno bussato in via Nobile all’abitazione di un uomo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, questi, alla loro vista, ha tentato di disfarsi di una borsa lanciandola dalla finestra.i poliziotti hanno rinvenuto unareplica cal.9 con 4 proiettili e canna modificata, 56di vario calibro, un’arma cilindrica mono-colpo a molla, 12 bustine contenenti circa 16 grammi di marijuana e 4 panetti di hashish del peso di circa 230 grammi. G.J.S.,napoletano, è statoper detenzione abusiva di armi e munizioni e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

