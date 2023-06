Piazza Federico Torre ospita Ludovica Nasti | “Nel mio futuro vedo il cinema”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutidi Valentina Scognamiglio Una ragazza di appena sedici anni, ma con una maturità da fare invidia a chiunque,classe 2006 ha conquistato il pubblico di Benevento con la sua genuinità e con la serenità con la quale ha raccontato di sé e della sua carriera nel mondo del. Una ragazza con i piedi ben piantati per terra che mette al primo posto la famiglia alla quale è molto attaccata, lo studio e infine il lavoro di attrice. Una ragazza con una consapevolezza che non appartiene a tutti, arrivata in seguito alla lotta ingaggiata contro una terribile malattia, la leucemia. Eppure non si è ma persa d’animo e sul suo viso c’è sempre un bellissimo sorriso proprio di chi ha capito quanto sia unica e bella la vita. “La vita è un dono prezioso e devi ringraziare ogni giorno per quello che hai. Anche ...