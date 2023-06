Peste suina | primo caso in Lombardia | «Esercito e droni»

Letale per cinghiali e maiali ma innocua per gli umani, laafricana (Psa) si manifesta anche in Lombardia con il primo caso accertato e gravi preoccupazioni da parte degli allevatori di maiali nella regione. Il caso si è aperto con il ritrovamento ...'Non si può tralasciare il Covid che ha avuto un impatto negativo su quella che è stata l'affluenza turistica, laperché stavamo facendo un percorso sull'outdoor destagionalizzando quelli ...Dopo il ritrovamento di una carcassa di cinghiale risultato positivo allaAfricana a Bagnaria nel Pavese, l'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Beduschi fa il punto sulla situazione sulle strategie di Regione Lombardia per il contenimento della ...

Allarme peste suina: primo caso in Lombardia Il Sole 24 ORE

PIAGGINE. Pascoli bloccati, trekking vietati, turisti scomparsi, economia ferma. Un vero e proprio lockdown per 17 comuni del Cilento e del Vallo di Diano dichiarati zona rossa dopo il rinvenimento di ...Caso accertato in Lombardia e le associazioni di categoria chiedono interventi immediati per salvaguardare gli allevamenti e il mercato.