Perugia nuda | a 20 anni si infiltra nella chat e denuncia

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 24 giugno 2023): migliaia di commenti sul web. continua a fare il giro della Rete la storia delladi revenge porn su Telegram e delle due ragazze che l’hanno fatta chiudere. I due canali si chiamavanoscambio fotoe e a gestirli erano due ragazzi di 21 e 22 ann, che per molto tempo hanno fatto girare foto hard di amiche, ex fidanzate e conoscenti. I fatti A scoprirle, nel novembre 2020, una loro concittadina. Che si è trovatapiù classica situazione da revenge porn: le sue immagini intime inviate qualche tempo prima all’ex fidanzato quando lei aveva ancora 15, sono sotto gli occhi di tutti sul web. A quel punto è scattata l’indagine. La sua, non quella della magistratura. Insieme a un’amica si ...