Perugia Consegnato a Carlo Antonio Ponti il baiocco d’oro

(Di sabato 24 giugno 2023) Sono stati il sindaco Andrea Romizi e l’assessore alla Cultura Leonardo Varasano a consegnare ilal giornalista, scrittore e critico d’artenel corso di una cerimonia in sala dei Notari. Presente anche il sindaco di Bevagna Annarita Falsacappa. Letture a cura di Roberto Biselli. “Celebriamo questo momento solenne – ha spiegato l’assessore Leonardo Varasano -per rendere omaggio a ciò che, in tanti anni di attività,ha fatto per, Bevagna e l’Umbria tutta. Ci tenevamo a celebrare l’evento perchéha dato lustro alla nostra città con un’attività ricca e di grande spessore”. Varasano ha evidenziato che il riconoscimento vuole essere un gesto di gratitudine nei confronti di chi tanto ...

