Perché Prigozhin ha deciso di agire adesso?

ora questa ribellione È una questione di potere.ha sempre avuto un rapporto conflittuale con i vertici militari, in particolare con il ministro della difesa Shoigu, accusato di non ...Penso questoè arrivato anche Zelensky, che con un post su Telegram ha sostenutonelle sue azioni. Magari mi sbaglierò, non è mai facile centrare il punto in queste situazioni, ma ...Non certogli apparati di potere e para - potere russi abbondino di pacifisti (al contrario) ... Il tempo dirà chi c'è dietro le esternazioni e la sfida dial vertice delle forze armate,...

Rostov nelle mani di Prigozhin: perché è una città cruciale per la Russia Il Sole 24 ORE