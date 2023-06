Pensioni | Opzione donna | ultime novità su ripristino requisiti e incontro Governo-sindacati

(Di sabato 24 giugno 2023) Il dibattito suldeidinon tende a scemare, anzi in questi giorni sui social é motivo di grande confronto dato l’imminentetrache si terrà il 26 giugno. Tra gli argomenti che la Ministra Calderone dovrebbe trattare vi é nuovamente la misura ‘’. Le donne dal canto loro non intendono stare a guardare, infatti il ComitatoSocial sta organizzando un presidio nella stessa giornata al fine di poter fare sentire la voce delle 20.000 donne deluse dallescelte delnei loro riguardi. Nella tarda giornata di ieri abbiamo deciso di intervistare Orietta Armiliato, fondatrice ...

Riprende il tavolo delledopo oltre 4 mesi: lunedì 26 giugno Governo e parti sociali si incontreranno per riprendere ... C'è poi il nododonna che nel 2023 cesserà, dopo il ricalcolo ...... al momento l'di una lunga e sempre più pericolosa guerra sembra prevalere . Ne è un ... umiliati da decenni di colpi duri alle loro condizioni, rilanciando, sanità, scuola, difesa ...... su Quote, uscite anticipate e lavori usuranti, giovani e cambio generazionale,Donna, eintegrative. Un percorso non in discesa, la cui prima significativa tappa sarà la valutazione ...

Tra queste la pensione anticipata ordinaria, Opzione Donna, Quota 103 Ape Sociale, Prepensionamento tramite Quota 41 per i lavoratori anticipati, Prepensionamento per lavori fisicamente impegnativi.Il dibattito sul ripristino dei requisiti di opzione donna non tende a scemare, anzi in questi giorni sui social é motivo di grande confronto dato l’imminente incontro tra Governo e sindacati che si t ...