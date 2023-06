“Pellicola d’Oro” per Christian De Sica | Eleonora Giorgi e Nancy Brilli

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 24 giugno 2023) Riconoscimenti speciali ai fotografi della 'Dolce Vita' Rino Barillari, Marco Geppetti e Maurizio Riccardi Sarà via Veneto, la strada della ‘Dolce Vita’ – per l’occasione chiusa parzialmente al traffico – a ospitare sullo sfondo della Porta Pinciana la 13esima edizione del premio ‘’ dedicato al mondo del cinema e in particolare a riconoscere il lavoro e il valore delle maestranze e dell’artigianato del mondo cineaudiovisivo italiano, con l’obiettivo dichiarato di “portare alla ribalta quei mestieri che ricoprono un ruolo fondamentale per la realizzazione e il successo di un film”. Accanto alle cinquine dei finalisti delle diverse categorie e ai relativi vincitori, nel corso della serata – che sarà condotta da Sabina Stilo -saranno assegnati anche gli speciali premi alla carriera, quest’anno riconosciuti agli attori ...