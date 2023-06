(Di sabato 24 giugno 2023) La seconda settimana dello swing sull'erba andrà in archivio senza alcun azzurro capace di spingersi oltre i quarti di finale. Gli ultimi due rimasti in tabellone, Jannikad Halle e Lorenzo ...

Opposto al kazako Bublik ,nel primo set, inseguendo una palla corta, ha accusato un fastidio alla coscia sinistra che ha finito col rivelarsi un tarlo capace di condizionarne tanto il gioco ...Un altro infortunio per Jannik, che fa particolarmenteperché arriva a 10 giorni dall'inizio di Wimbledon . L'altoatesino numero 9 al mondo si è ritirato dopo aver perso il primo set contro il kazako Bublik nei quarti ...Ho avuto una granma nello stesso tempo volevo continuare a farlo. L'anno scorso ho fatto l'... Ecco rivelato, dunque, perchénon fosse in forma come ci aspettavamo, in quel 'maledetto' 19 ...

Paura Sinner, infortunio prima di Wimbledon: c'è un aspetto che mette ansia Corriere dello Sport

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Sinner, tutta la verità sulla sconfitta che ha lasciato senza parole i tifosi: una prima volta da dimenticare.