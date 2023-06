Patente di guida e monopattini | il codice della strada diventa più severo

(Di sabato 24 giugno 2023) Si stringono le maglie sulle infrazioni ale sulladi. In vista del Cdm di giovedì 22 giugno il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, sta preparando misure da ‘tolleranza zero’. Fra queste la sospensioneper chi assume droghe, per chi è sorpreso allacol cellulare, chi viaggia in contromano, e per tutti i comportamenti che generano alta incidentalità. Scatterà inoltre il divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi allae l’obbligo dell’alcolock – il dispositivo che registra il tasso alcolemico di un conducente – per gli ‘ubriachi’ recidivi. Il disegno di legge, spiegano all’Ansa fonti del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sarebbe ormai giunto in dirittura ...

Ad esempio, continua Ghizzoni, 'aver subito una sospensione dellaoppure aver ricevuto multe perin stato di ebbrezza può essere visto come il segnale di un atteggiamento poco prudente ...Non sono necessarie né ladi, né la Licenza ACI SPORT. L'unico requisito indispensabile è avere compiuto 14 anni (per i minorenni è necessaria la liberatoria dei genitori). Per la terza ...Meno temuto il pericolo di reiterazione del reato dato che a Di Pietro è stata sospesa lae ... la sfida assurda delle cinquanta ore alladel bolide senza mai scendere. Restano indagati, ...

Codice della Strada, dalla stretta sui cellulari ai limiti per i neopatentati: le nuove regole TGCOM

Con il nuovo codice della strada in arrivo, il governo pensa agli influencer per fare da testimonial soprattutto verso i giovani.Due stranieri fermati dalla polizia locale in zona Alba: il conducente dell’auto era alla guida con una patente falsa ...