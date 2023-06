Papa Francesco chiede agli artisti di non dimenticare i poveri

(Di sabato 24 giugno 2023) ROMA – “Siamo in un tempo di colonizzazioni ideologiche mediatiche e di conflitti laceranti; una globalizzazione omologante convive con tanti localismi chiusi. Questo è il pericolo del nostro tempo. Anche la Chiesa può risentirne. Il conflitto può agire sotto una finta pretesa di unità; così le divisioni, le fazioni, i narcisismi. Abbiamo bisogno che il principio dell’armonia abiti di più il nostro mondo e cacci via l’uniformità. Voipotete aiutarci a lasciare spazio allo Spirito”. Cosìdurante l’incontro avuto con glinella Cappella Sistina. “Voi, allora, avete la capacità di sognare nuove versioni del mondo. E questo è importante: la capacità d’introdurre novità nella storia. In ciò siete chiamati a sottrarvi al potere suggestionante di quella presunta bellezza ...

Il torinese"Pecco" Bagnaia riporta il titolo del Motomondiale in Italia: il 6 novembre 2022 al pilota della Ducati è stato sufficiente il nono posto nell'ultimo gran premio di Valencia per ...... 2023) diDe Giorgi e Giovanni Iavarone Chlorine (ANTEPRIMA ITALIANA - Grecia, 2022) di ... Grodno '39 (ANTEPRIMA ITALIANA - Polonia, 2022) di Krzysztof ukaszewicz, raconte moi mon père (...... che ha appena concluso la prima fase del progetto We have a dream rientrante nei tre cantieri di Betania lanciati dalla Cei nel solco del cammino sinodale tracciato daper il triennio ...

Papa Francesco incontra gli artisti: «Fate sentire il grido silenzioso dei poveri» Corriere della Sera

Il Santo Padre ha ricevuto in udienza una delegazione del Premio Internazionale di giornalismo e informazione intitolato a Biagio Agnes ...destinando le offerte raccolte durante la liturgia alle opere caritative alle quali dà vita il Papa. Della solidarietà fattiva di Francesco sappiamo che si manifesta con singole persone o famiglie ...