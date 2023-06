Paola Saulino | show in pista | le trasparenze lasciano poco spazio all’immaginazione

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 24 giugno 2023)di, le curve fanno girare la testa e ledel vestitoè ormai un’attrice e influencer molto nota nell’ambiente Napoli per diversi motivi legati al gossip e non solo. L’attrice di origini napoletane da sempre fa parlare di sé per le sue foto, le notizie di gossip a lei collegate oppure per le sue promesse. L’ultimo boom mediatico è arrivato in occasione della festa scudetto del Napoli, quandosi è presentata al Maradona con un body painting a tema Napoli e abiti a dirsuccinti che coprivano a stento le sue forme. Il suo profilo Instagram conta 670mila followers e la ...