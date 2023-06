Paola Caruso | gli haters insinuano dubbi sui problemi di salute del figlio | “Possibile che cammini già da solo al mare?” Lei replica così

(Di sabato 24 giugno 2023) Era il 18 maggio scorso quando il piccolo Michele, 4 anni, veniva operato al Gaslini di Genova per risolvere imotori che aveva accusato in seguito alla reazione avversa ad un farmaco che gli era stato somministrato durante una vacanza in Egitto. Un intervento delicato, fortunatamente riuscito al meglio, tanto che ogni giorno che passa il bimbo migliora sempre più. È la mammaa condividere sui social i suoi progressi, tenendo aggiornati i fan sulle sue condizioni. Tuttavia, ora che il bambino sembra stare meglio, glihanno fatto la loro comparsa. Tra i tanti commenti di persone felici di vedere Michele camminare da, compaiono infatti anche quelli di chi insinua subbi sulla veridicità della storia: “Bho ….io sempre più incredula su questa storia… non si è mai visto il ...

in ospedale dopo le feste trascorse con Michele 30 CANDELINE Fotogallery - Diletta Leotta festeggia il compleanno di Loris Karius INNAMORATI Fotogallery - Eros Ramazzotti in Messico con ...'Ma tuo figlio cammina di già'. I social sono spietati con. L'ex Bonas di Avanti un altro , lanciata da Paolo Bonolis , alcuni mesi fa aveva raccontato a Verissimo , in lacrime, il dramma del figlioletto che per un gravissimo errore medico (gli ...Era lo scorso gennaio quandoha fatto sapere di non essersi più ripresa dalla disgrazia toccata a suo figlio Michele : 'Il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande'. Poco più di un mese fa il bambino è stato ...

Paola Caruso al mare con Michelino, la prima vacanza dopo l'operazione TGCOM

Gli haters non risparmiano nemmeno il bambino di Paola Caruso, la quale anche in questo caso ha cercato di mantenere la calma ...Paola Caruso torna al mare con il figlio Michelino e sorride alla vita. Finalmente il bimbo è tornato a camminare dopo l’intervento alla gamba eseguito al Gaslini di Genova. Era novembre quando il pic ...