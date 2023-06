Paola Caruso al mare con Michelino | la prima vacanza dopo l' operazione

in ospedale dopo le feste trascorse con Michele 30 CANDELINE Fotogallery - Diletta Leotta festeggia il compleanno di Loris Karius INNAMORATI Fotogallery - Eros Ramazzotti in Messico con ...'Ma tuo figlio cammina di già'. I social sono spietati con. L'ex Bonas di Avanti un altro , lanciata da Paolo Bonolis , alcuni mesi fa aveva raccontato a Verissimo , in lacrime, il dramma del figlioletto che per un gravissimo errore medico (gli ...Era lo scorso gennaio quandoha fatto sapere di non essersi più ripresa dalla disgrazia toccata a suo figlio Michele : 'Il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande'. Poco più di un mese fa il bambino è stato ...

La foto del figlio al mare, poi lo sfogo di Paola Caruso: "Non cammina ancora" ilGiornale.it

Gli haters non risparmiano nemmeno il bambino di Paola Caruso, la quale anche in questo caso ha cercato di mantenere la calma ...L'ex bonas Paola Caruso si è concessa un giorno al mare con il suo bimbo. Il piccolo Michele ha fatto qualche passo senza il tutore, ma sui social non mancano le polemiche.