Pancake di mele senza ne uova ne farina | Così non li hai mai mangiati Hanno 110 kcal

Leggi su donnaup

(Di sabato 24 giugno 2023) Fare una colazione salutare non significa rinunciare al gusto, anzi! In questa pagina puoi trovare la ricetta deidicon composta di pesche, una ricetta super sfiziosa che piacerà a grandi e piccini. Grazie a questo piatto tutti potranno cominciare la giornata con il piede giusto e pieni di energia. Puoi servirli ai più piccoli anche come merenda e stai certa che non verranno mai a noia. Bisogna ricordare che in questa ricetta non vengono usatee zucchero ed è quindi povera di grassi e di calorie. Può gustare questa ricetta, quindi, anche chi desidera non appesantirsi e chi soffre di intolleranze. Dopo aver assaggiato questinessuno ne farà più a meno. Inoltre la preparazione non porta via molto tempo quindi non dovrai alzarti prima del previsto dal letto per ...