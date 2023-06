Pamela Camassa raggiunge Filippo Bisciglia in Sardegna per festeggiare il suo compleanno VIDEO

(Di sabato 24 giugno 2023) In occasione deldel compagnoè volata indove si trova lui per Temptation Island L'articolo proviene da Novella 2000.

Ed è proprio nelle ultime ore che Filippo è stato raggiunto in Sardegna dalla sua amatache ha da poco terminato l'esperienza all' Isola dei Famosi . Ma andiamo a vedere tutto nel ...... l'avventura di Marco Mazzoli LA FESTA FINALE Fotogallery -festeggia la fine dell'Isola dei famosi 2023 "Postazione Social" Ilary Blasi, i migliori look a 'L'Isola dei Famosi' DIETRO ...Proprio Marco Mazzoli , nelle ultime ore, ha pubblicato sui social un post dedicato ai naufraghi con cui ha condiviso la sua esperienza in Honduras , ovvero, Andrea Lo Cicero, Cristina ...

Filippo Bisciglia compie gli anni mentre gira Temptation, Pamela Camassa con lui: Auguri amore Fanpage.it

Dopo un anno di stop e a grandissima richiesta Filippo Bisciglia torna lunedì 26 giugno su canale 5 con la nuova edizione di Temptation Island. Protagoniste del programma sette ...Nuova stagione per il reality show Temptation Island. Ma prima di vedere i concorrenti e le novità del programma, bisogna spegnere le candeline della torta. Sì, perché ...