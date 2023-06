Palmeri | «Thuram-Inter | mossa epica! Onana e Brozovic autogol»

Leggi su inter-news

(Di sabato 24 giugno 2023)critica le mosse in entrata dell’sue Azpilicueta, ma critica aspramente sulle cessioni di. Al giornalista non piace il prezzo BEFFATI ? Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Tancredielogia i due colpi dell’: «Marcusha letteralmente preferito andare all’rispetto al Milan. Ha beffato i cugini con una azione di mercato epica e mirabile, che non è importante come il derby di Champions, ma procura ugualmente perdite ingenti negli avversari. Decisamente l’ancora una volta si sta rivelando scaltra negli acquisti, tra questo e la definizione del biennale a Azpilicueta. Se solo avesse la stessa capacità nel vendere».? ...