Palmeri | «Inter intelligente ad acquistare | non stessa capacità a vendere»

Leggi su inter-news

(Di sabato 24 giugno 2023)nel corso di un edizione di Sportitalia, ha espresso la sua opinione riguardo l’acquisto di Marcus Thuram, facendo riferimento soprattutto al mercato in uscita dell’. ABILE AD– Il giornalista Tancredisu Sportitalia esprime una sua opinione sul mercato in entrata e in uscita: «L’è moltose si parla di acquisti, oltre Marcus Thuram è stata anche abile nel definire un biennale per Azpilicueta. Servirebbe avete laanche nel. Non si possono accettare meno di 50 milioni per Marcelo Brozovic, sarebbe un autogol clamoroso».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...