Pallanuoto | World Cup 2023 | brutta sconfitta per il Setterosa nei quarti con la Spagna

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023) Bruttissima battuta d’arresto per ilin quel di Long Beach. Si conclude subito il cammino delle azzurre in terra statunitense nelle Super Final diCup: la banda di Carlo Silipo è stataper 12-5 dalla. Il match della nuova competizione, che va a sostituire laLeague, era valido per idi finale (subito scontri diretti e non più il girone visto nelle passate edizioni). Le iberiche se la vedranno domani con l’Olanda, mentre l’altra semifinale è tra Ungheria e Stati Uniti, mentre per l’Italia il cammino prosegue solo per i piazzamenti (sfida alla Nuova Zelanda). Nella nottata italiana grandi difficoltà per la squadra tricolore che, dopo un quarto alla pari terminato sul 2-2, crolla sotto i colpi delle campionesse d’Europa in carica. Il parziale ...