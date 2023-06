Pallanuoto | Campagna | “La partita che vorrei poter rigiocare? La finale di Londra 2012”

(Di sabato 24 giugno 2023) Essere l’allenatore più vincente nella storia dellaitaliana e non sentirsi mai arrivato: è questa la storia di Alessandro, ct della Nazionale di, una vita spesa tra l’acqua e il bordo piscina facendo avanti e indietro. Nato il 26 giugno del 1963 (lunedì festeggia 60 anni), la sua carriera da giocatore inizia nell’Ortigia nel 1980, passando poi per Roma dove chiude da vice-campione d’Italia nel 1996. Ma è soprattutto la Nazionale a renderlo protagonista prima da giocatore, con l’oro alle Olimpiadi di Barcellona 1992 col mitico Settebello, poi da allenatore; sui quattro Mondiali vinti dalla Nazionale, tre portano la sua firma. “Bisogna avere la voglia di rivivere sempre quell’adrenalina che ti dà la vittoria. Che è effimera, dura poco, però è talmente bella che la vuoi assaporare. Se hai questa umiltà di ...

... che hanno raccolto il budget per la trasferta attraverso unaGoFundMe e con una serie di ... Calcio, basket, pallavolo, rugby,e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ...... ai quali si affiancheranno anche il nuoto paralimpico e lacol Settebello che sfiderà ... aggiunge il ct Sandro. A rappresentare l'Italia ci saranno molti dei grandi protagonisti ...Il c.t. azzurro presenta la gara di domani sera al Foro Italico alle 21.30 (ingresso libero) nell'ultimo test match prima della partenza per Los ...

Pallanuoto, Campagna: "La partita che vorrei poter rigiocare La ... SPORTFACE.IT

Amichevole storica al Foro Italico di Roma. In scena al Settecolli anche la pallanuoto: il Settebello, che festeggia i 60 anni del proprio commissario tecnico Sandro Campagna, ha sfidato nella Capital ...Da venerdì a domenica grande spettacolo al Foro Italico. Quadarella: “Il Settecolli per me è sempre stata la gara più bella, in Italia, della stagione”. Ci saranno anche i primatisti mondiali Popovici ...