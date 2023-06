Palermo | regalata una maglia rosanero a Vasco Rossi | “A casa nostra sarai sempre a casa tua”

(Di sabato 24 giugno 2023) In occasione del ritorno allo stadio Renzo Barbera di, ilha voluto omaggiare il cantante regalandogli una. Sul retro non poteva ovviamente mancare la scrittae il numero 23, ovvero l’anno del suo ritorno alla Favorita. “Solo un grande amore può portare migliaia di persone a cantare e sognare sugli spalti di uno stadio. Che siano i colori dellasquadra o le canzoni dellavita. Grazie di tutto Komandante. Atua” ha scritto la società sui social. Lo stessoha ringraziato su Instagram la città di ...

... quest'oggi, in particolare, alla Marina Militare, nella cui base messinese è stataai ... supportati da quelli dei Nuclei Investigativi dei Comandi Provinciali die Trapani, nonché i ...... quest'oggi, in particolare, alla Marina Militare, nella cui base messinese è stataai ... supportati da quelli dei Nuclei Investigativi dei Comandi Provinciali die Trapani, nonché i ...... quando c'è, viene immessa in rete gratis e quindi vieneal gestore. Per risolvere ... scendendo asi sale a 1200 kWh. Grazie alla batteria quasi tutta la produzione viene sfruttata ...

Taglio, cucito e oreficeria: così a Palermo 14 donne in difficoltà si inventano un’altra vita La Repubblica

FOTO - Palermo, Vasco-Brunori La risposta dell'attaccante -Terminati i due concerti fatti a Palermo, Vasco Rossi è stato omaggiato ...(ANSA) - PALERMO, 24 GIU - Il Palermo ha regalato una maglia rosanero a Vasco Rossi per celebrare il suo ritorno allo stadio Barbera. Sul retro della maglia da gara all'altezza delle spalle la scritta ...