Padovan perplesso | «Azpilicueta all’Inter? È sul viale del tramonto»

(Di sabato 24 giugno 2023) Cesarviaggia verso l'Inter. Il difensore spagnolo si libererà a zero dal Chelsea. Ne parla, che lo ritiene un giocatore verso il finale di carriera PARABOLA DISCENDENTE ?verso l'Inter, su Radio Sportiva Giancarlodice la sua: «Sparito un po' dai radar, è suldele verso il finale di carriera. Lo ricordo come un ottimo giocatore, se mentalmente e fisicamente è integro può essere una buona pedina. Le possibilità economiche delle italiane sono piuttosto limitate».