Padova | l’impugnazione dell’atto di nascita è arrivato a tutte le mamme gay

(Di sabato 24 giugno 2023) Le raccomandate con la comunicazione dell'impugnazione da parte della procura didei 33 certificati didi bambini, registrati dal Comune dal 2017 ad oggi come figli di coppie omogenitoriali, stanno arrivando in queste ore alle famiglie coinvolte. Lo ha confermato all'Ansa Elisa, 38enne di Conselve, dopo aver ritirato in posta il documento.

Sit - in ieri mattina, venerdì 23 giugno, davanti al Palazzo di Giustizia didelle mamme arcobaleno in segno di protesta controdei certificati di nascita dei 33 figli di coppie ...Tra le sentenze su cui la procura difondadi atti di nascita relativi a figli di due donne, nati con fecondazione eterologa praticata all'estero, c'è quella del dicembre 2022 con cui la Cassazione ha vietato che ......una strada percorribile anche per il Tribunale diche ... i giudici di Milano hanno detto di non poter rettificare'avvenuto ...prevede per rimozione dello status di figlio (del ...