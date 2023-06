(Di sabato 24 giugno 2023) L’Italia porta un’altra coppia innelai2023. Dopo Giulia Sussarello/Marco Cassetta nel doppio misto, anche Carolinae Giorgia(teste di serie n.4) sono infatti riuscite a strappare il pass per una, stavolta nel doppio femminile, e a mettere dunque al sicuro un’altra medaglia almeno d’argento per il Bel Paese. Un traguardo raggiunto grazie alla magnifica vittoria di poco fa nella semicontro le spagnole Noa/Araceli Maria(coppia n.2 del torneo) con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 in due ore e sette minuti di gioco. Domani nell’ultimo atto del torneo ci sarà la sfida per l’oro contro le iberiche Marta Barrera/Marta Caparros (teste di serie n.1), ...

Per l'Italia in campo Carolinae Giulio Graziotti che affronteranno al primo turno i polacchi ... 330 gli azzurri in cerca di medaglie Leggi i commenti: tutte le notizie 21 giugno - 19:14... Olanda e Portogallo, ma attenzione alle sorprese, tenendo presente la rapida crescita delin ... all'esordio contro le azere Aliiyeva - Baghirova e Carolina- Giorgia Marchetti che aprono ...(8 totali, 4 donne " 4 uomini): Giorgia Marchetti, Carolina, Chiara Pappacena, Giulia Sussarello, Marco Cassetta, Simone Cremona, Giulio Graziotti, Riccardo Sinicropi. PENTATHLON MODERNO (...

Padel, Orsi e Marchetti strepitose! Le azzurre battono Canovas/Martinez e conquistano la finale ai Giochi Europei OA Sport

L'Italia porta un'altra coppia in finale nel padel ai Giochi Europei 2023. Dopo Giulia Sussarello/Marco Cassetta nel doppio misto, anche Carolina Orsi e Giorgia Marchetti (teste di serie n.4) sono inf ...Altra giornata più che positiva per il padel italiano ai Giochi Europei 2023. Dopo due giorni perfetti, in cui sono arrivati soltanto successi (10 su 10), quest'oggi il Bel Paese ha visto avanzare in ...