Padel | Cassetta e Cremona battuti in semifinale ai Giochi Europei Domani la partita per il bronzo

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023)fatale per Marcoe Simonenel torneo di doppio maschile diai2023. Allo KSOS Sports Centre di Cracovia (Polonia) i due italiani hanno dato del filo da torcere ai giovani spagnoli Daniel Santigosa/David Gala (teste di serie n.2), ma alla fine si sono dovuti arrendere per 7-6(3) 6-3 dopo un’ora e 21 minuti di gioco.la coppia azzurra giocherà dunque la finalina contro i portoghesi Alfonso Fazendeiro/Miguel Oliveira (coppia n.5 del seeding): l’obiettivo sarà conquistare la medaglia di. L’oro se lo contenderanno invece Santigosa/Gala e i loro connazionali Alonso Rodriguez/Pablo Garcia (teste di serie n.1). Quest’ultimi oggi hanno sconfitto appunto Fazendeiro/Oliveiro per 7-5 6-3. Il compito di ...