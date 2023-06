Ostapenko contro Krejcikova | finale fra campionesse Slam a Birmingham

, numero 17, ha battuto 57 62 64 la numero 21 del mondoAnastasia Potapova, che sarà l'avversaria di Camila Giorgi al primo turno a Eastbourne la prossima settimana. Krejcikova, campionessa ...La ceca Krejcikova non dovrebbe avere problemila cinese Zhu , mentre sarà più combattuta la sfida tra la lettonee la russa Potapova: previsti almeno 20 game. Tennis, possibili ...Frech spreca avanti di un set e di due break. Semaforo verde per Krejcikova. Bene ZhuMarino, in rimonta anche Potapova L. Zhu b. R. Marino 4 - 6 6 - 3 6 - 2 Lin Zhu è in semifinale a Birmingham. La cinese batte Rebecca ...

Ostapenko contro Krejcikova, finale fra campionesse Slam a ... SuperTennis

Una sfida fra ex campionesse del Roland Garros deciderà l'edizione 2023 del Rothesay Classic, WTA di Birmingham in diretta su SuperTennis ...Ci sarà il settimo confronto in carriera tra Barbora Krejcikova e Jelena Ostapenko domani, nella finale del WTA 250 di Birmingham. La ceca e la lettone, infatti, si sono qualificate per la finale dell ...