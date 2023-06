Osimhen torna a Lagos |  l’accoglienza è commovente Foto e Video

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 giugno 2023) Tempo di lettura: 5 minutiDalla povertà alla ricchezza, dalla polvere delle strade africane al tetto d’Italia. I suoi 24 anni Victorli ha vissuti a tutta velocità, proprio come le sue irrefrenabili cavalcate sui campi di calcio. Ora, il bambino povero che vendeva bibite ai semafori è il centravanti del Napoli campione d’Italia. La sua vita è cambiata, ma non ha dimenticato le origini. La corsa di Victor incomincia per le strade di Olusosun, quartiere a nord di, in Nigeria, vicino a Oregun dove si trova la più grande discarica della città. Ed è lì che il centravanti nigeriano èto, per salutare la sua gente e l’accoglienza è stata incredibile. Tantissime persone hanno stretto d’affetto il giocatore del Napoli che sui social ha documentato conil suo viaggio in patria: ...