Orietta Berti al Milano Pride | ' Italia sempre uguale sui diritti L' ignoranza c' era ieri e ci sarà anche domani'

L'Italia oggi non è più gay friendly che in passato, ma è 'sempre uguale. C'era l'ignoranza ieri, c'è adesso e ci sarà sempre'. Lo ha detto all'Adnkronos, a margine del concerto del Milano Pride all'Arco della Pace. Addio al celibato, la hostess in aereo nega l'alcol: lo sposo e gli amici si infuriano (e finisce malissimo) 'Provo affetto ...Tanti anche gli artisti che partecipano: Baby K,, Malika Ayane, i Coma_Cose, Ariete, Angelina Mango, Kaze, Antonino, i Santi Francesi, BigBoy, Ginevra, Italy Bares, Ethan, Kaput, ...Da piazza della Repubblica fino all'Arco della Pace, dove ci sarà anche un concerto, attesi sul palco Baby K,, Malika Ayane, Coma Cose, Ariete, Angelina Mango. "Questo Pride per noi, ...

Orietta Berti al Milano Pride: «Negli Usa sono stata testimone alle prime nozze gay. Le drag queen si ispirano a me» Corriere Milano

L'Italia oggi non è più gay friendly che in passato, ma è «sempre uguale. C'era l'ignoranza ieri, c'è adesso e ci sarà sempre». Lo ha detto all'Adnkronos Orietta Berti, a margine del concerto del Mila ...La giornata arcobaleno del Milano Pride 2023 ha visto un’onda colorata invadere pacificamente il centro storico del capoluogo lombardo per una lunga parata tra balli, carri e richiesta di diritti e ac ...