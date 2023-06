“Ora vivo così” Nikita Pelizon | promessa mantenuta | addio alla televisione e nuovo lavoro

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 24 giugno 2023), la notizia fa il giro del web. Ex gieffina ma anche vincitrice indiscussa: la modella triestina reduce dvittoria al GF Vip 7 è riuscita a distinguersi dai concorrenti proprio per il suo carattere sensibile e artistico. Il pubblico italiano ha dunque apprezzato tutto questo nell’ex gieffina, che oggi trova anche una strada del tutto distante dal mondo dello spettacolo e della. Infatti la notizia non appena diffusa ha fatto il giro del webvelocità della luce.inaugura la sua prima mostra d’arte. Sensibile, dolce, sognatrice romantica, bellissima:non è certo una di quelle persone che passa inosservate e infatti la modella è riuscita a portare a casa la vittoria ...