Ora d’aria nuova

(Di sabato 24 giugno 2023) Nel terzo podcast della nostra serie, affrontiamo i temi più caldi del mondo della ristorazione e della cucina, dell’accoglienza e del lavoro in questo settore. Ne abbiamo parlato a lungo durante l’hackaton al festival di Gastronomika che ha caratterizzato la seconda giornata. I temi ricorrenti sono pochi, ma sicuramente impegnativi a livello di riflessioni. C’è la questione della formazione dei giovani messa sempre più in difficoltà dalle scarse risorse, quella dei ritmi folli che costringono a sacrificare la vita personale e incidono pesantemente sulla salute mentale. Ma anche quella dei contratti pieni di incertezze e di sfruttamento, quella legata alla gestione economica di un locale e persino quella che vede nell’educazione del cliente che si siede al tavolo un passaggio oramai imprescindibile per l’esistenza stessa di un settore che fa fatica ad andare avanti ma ci prova ...

