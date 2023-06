Onana vicino all’addio! Manchester United fa sul serio | offerta importante all’Inter – SM

Leggi su inter-news

(Di sabato 24 giugno 2023) Ilfa sulper André. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il portiere camerunese èa dire addiodopo un’. VALIGIE PRONTE – Andrédopo una sola stagionepotrebbe già salutare il club nerazzurro. Il portiere arrivato a zero dall’Ajax si è messo in mossa in questa stagione, tanto da attirare l’attenzione del, in particolare del suo ex allenatore ai tempi dell’Ajax, Ten Hag. Il club inglese fa sul, che si è mossa di più sul giocatore e con una proposta di 50 milioni di euro più bonus per l’Inter. Su Sportmediaset parlano di addio addirittura ...