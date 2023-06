Onana non incedibile | l’Inter punta su due nomi in caso di addio ? TS

Leggi su inter-news

(Di sabato 24 giugno 2023) André, ormai è cosa nota, non è tra gli incedibili dele il suo arrivo a parametro zero potrebbe far registrare alun’ampia plusvalenza. Il club nerazzurro gioca d’anticipo e pensa a due possibiliindidel camerunese. Le ultime di Tuttosport.non considera André. Specialmente per la possibilità di registrare con lui una ricca plusvalenza, dal momento che il suo trasferimento è avvenuto a parametro zero. Secondo Tuttosport,non vuole però farsi trovare impreparato e sta ragionando su due possibili(vedi articolo). Il primo è quello di Mamardashvili, portiere del Valencia valutato 25 milioni di euro, e ...