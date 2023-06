Onana | niente cambio di agente Inter ferma sul prezzo

Leggi su inter-news

(Di sabato 24 giugno 2023) Resta calda in uscita la pista legata ad André. Fabrizio Romano ha sottolineato come – nonostante le voci – non sia previsto undiper il giocatore. Incontri in corso con il Manchester United, con l’che restasul. RICHIESTA CHIARA – Non si schioda dai 50 milioni più bonus l’per André. Il portiere continua aessare al Manchester United, che in settimana si è incontrato con Albert Botines,del giocatore. L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, attraverso Twitter, ha conto come le voci di un possibiledisiano fuori discussione. Una trattativa che resta calda per quanto riguarda il ...