Onana | Manchester United ha l’offerta pronta! L’Inter valuterà ? SM

Leggi su inter-news

(Di sabato 24 giugno 2023) Andrésempre nel mirino del. Prossima settimana i Red Devils presenteranno la loro proposta al, che laad una condizione PROPOSTA IN ARRIVO ?sempre più. La società inglese spinge per il camerunese. Come riporta Claudio Raimondi a Sport Mediaset, prossima settimana gli inglesi formalizzeranno una prima offerta al. Se sarà almeno di 45 milioni di euro, allora il club inizierà a valutarla. L’allenatore delvuole riavere il suo ex portiere ai tempi dell’Ajax. Situazione in divenire. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...