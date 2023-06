Olympique Marsiglia | alla corte di Marcelino arriva un ex Inter

(Di sabato 24 giugno 2023) Geoffrey Kondogbia è molto vicino all', secondo quanto riportato da 'As'. Il giocatore dell'Atlético...

Commenta per primo Geoffrey Kondogbia è molto vicino all', secondo quanto riportato da 'As'. Il giocatore dell'Atlético de Madrid, che conosce bene l'asturiano Marcelino García, il nuovo allenatore, vuole trasferirsi nel campionato ...Ore 11:45 - Kondogbia vuole solo l'de Marseille Secondo Fabrizio Romano, il club francese ... perché a detta del giornalista il giocatore sarebbe chiaro: vuole solo. Ore 11.30 - ...Rudi Garcia l'ha valorizzato ai tempi dell', c'è la concorrenza della Fiorentina che l'ha individuato come eventuale sostituto di Amrabat in trattativa con l'Atletico Madrid, piace ...

UFFICIALE: Il Marsiglia ha finalmente trovato il successore di Tudor. Marcelino è il nuovo tecnico TUTTO mercato WEB

Il big dice no al Bayern Monaco: Allegri ha la meglio e adesso in casa Juventus filtra ottimismo sul rinnovo di Rabiot ...L’Inter si prepara a ultimare la cessione di Robin Gosens all’Union Berlino, per puntare poi a tutta dritta sul suo sostituto: Carlos Augusto. Una cifra che, in ogni caso, i nerazzurri proveranno ad a ...