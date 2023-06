...venerdì di aver intrapreso un'azione legale negli Stati Uniti contro la Russia per cercare di recuperare i 5 miliardi di dollari assegnati all'Aia come risarcimento per danni ein ...Estratto dell'articolo di Gioia Locati per 'il Giornale'aeroporto 7 Siamo distratti, non c'è dubbio. E forse viviamo anche circondati da troppe cose. Va però detto che bagagli, borse e telefoni sono diventati una ...... anche 4 o 5 volte" ha rivelato Elena Bellacicca che nel 2016 ha inventato la web app FindMyLost, sorta di versione 4.0 degli uffici. "Il nostro team ha messo a punto un algoritmo, ...

Oggetti smarriti, ecco le app per ritrovarli ilGiornale.it

La realtà aumentata e i dispositivi in miniatura ci consentono di ritrovare ciò che avevamo smarrito. A Milano nel 2022 sono stati più di 31mila gli oggetti dimenticati ...La Russia esaminerà tutti i modi possibili per proteggere i propri diritti legali in un caso giudiziario avviato dalla compagnia energetica statale ucraina Naftogaz negli Stati Uniti.