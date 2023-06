Ocean Race e i 230 volontari | Genova che osa | “Il Comune risparmia sul lavoro dei giovani in un evento che costa 12 milioni”

... rocciatore cade durante scalata The Grand Finale dell'con 220 volontari...] Navigazione articoli Genova, chiuso per due mesi un locale a causa delle continue risse Genova, inaugurato l'Live Park: è ufficialmente cominciata 'TheGrand Finale'Folla al taglio del nastro questa mattina all'Live Park, che ha aperto i battenti al Waterfront di Levante per il primo giorno del TheGenova The Grand finale. Già in queste prime ore di apertura sono stati numerosi i visitatori del park per scoprire le tante attrazioni. Al taglio del nastro hanno partecipato il ...

Le barche della Ocean Race attaccate dalle orche a Gibilterra: “Un'esperienza terribile” La Stampa

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Folla all'inaugurazione dell'Ocean Live Park, il villaggio allestito al waterfront di levante a Genova per l'arrivo in italia, per la prima volta, della tappa finale dell' Ocean race, la regata a vela ...