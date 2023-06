Occhio ai voli “low cost” | il prezzo arriva anche a +545%

Leggi su quifinanza

(Di sabato 24 giugno 2023) Ia bassoo spesso vengono presentati con prezzi molto convenienti e vantaggi “ecologici” sia sul sito della compagnia aerea che nei motori di ricerca specializzati per i, ma non sempre sono così. La questione se idefiniti “low” siano effettivamente tali è stata affrontata da Altroconsumo attraverso un’indagine che ha coinvolto 52con le principali compagnie aeree. Secondo i risultati emersi da questa inchiesta, ilfinale può aumentare notevolmente aggiungendo servizi necessari come un trolley da portare in cabina, uno da imbarcare in stiva o la scelta del posto (l’indagine completa è disponibile). L’aggiunta del bagaglio e la scelta del postoano caro Ilevidenziato in modo prominente ...