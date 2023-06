Nzonzi | «Arabia? Perché no? Non si va lì solo per i soldi | ma per continuare a vincere trofei»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 24 giugno 2023) Le Parisien intervista il centrocampista campione del mondo del 2018 Steven. A 34 anni, terminata la sua avventura in Qatar, all’Al-Rayyan,è alla ricerca di nuove sfide e nuove esperienze. Dice di volersi divertire ancora per due o tre stagioni, o magari di più, se il suo corpo glielo consentirà. Non pensa minimamente alla pensione. «Per il momento mi sento in gran forma fisicamente e la pensione non è un argomento all’ordine del giorno. Voglio dare priorità al piacere. A 34 anni mi sento ancora pienamente coinvolto nel mio lavoro, nella mia passione. Ho ancora voglia di fare due o tre stagioni o anche di più se il mio corpo me lo consentirà». È possibile un ritorno in Europa e soprattutto in Francia?: «E’ una possibilità. Mi piaceva giocare in Ligue 1, a Rennes. In Francia o altrove, non mi importa, finché ...