Nuovo obiettivo raggiunto per Oriana Marzoli | la sua felicità non si contiene

(Di sabato 24 giugno 2023) Aria di festa eper, la bella venezuelana haun altro traguardo e completato unnegli occhi della ex gieffina, nota influencer e concorrente della settima edizione del Grande Fratello VIP, continua ad essere al centro dell’attenzione dei suoi numerosi fan anche dopo la conclusione del reality show. La giovane venezuelana, che da poco ha riunito i suoi destini a quelli del fidanzato Daniele Dal Moro, ha condiviso con i suoi follower le difficoltà incontrate durante la ricerca di una casa a Milano, città in cui si è stabilita per motivi professionali. Tuttavia, recentementeha fatto una rivelazione molto attesa. Il momento speciale di ...

Zaha Lazio, Lotito fa sul serio per il colpo in attacco: ecco la strategia del numero uno biancoceleste per l'ivoriano Wilfried Zaha è ilper l'attacco della Lazio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il contatto di ieri con gli agenti dell'esterno ha di fatto aperto ufficialmente una trattativa. L'...L'è sviluppare prodotti complementari che trasmettano i valori chiave del brand Fiat a ... Ilprogetto Car Off - Shore, realizzato con il contributo del Centro Stile Fiat, si inserisce ...Il caos Afragolese travolge anche il Moccia. I sopralluoghi nello stadio comunale sono ilterreno di scontro, o quanto meno di stoccate a distanza, tra la società e l'amministrazione ...l'...

Calciomercato Juve: nuovo obiettivo per Manna. Prezzo fissato a 50 milioni Juventus News 24

La FIA ha ufficializzato l'arrivo di un nuovo campionato di auto elettriche, di fatto una sorta di Gruppo N riservato solo alle berline green.Il Comune di Arvier potrà assumere a tempo determinato personale e dirigenti per portare avanti il proprio progetto pilota del 'Bando borghi' ammesso a un finanziamento da 20 milioni di euro nell'ambi ...