Nuoto | Trofeo Settecolli 2023 | Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi sugli scudi nelle batterie | bene Anita Bottazzo

(Di sabato 24 giugno 2023) È andata in archivio la seconda mattinata didell’edizionedela Roma. Un programma intenso di gare in cui gli atleti hanno spinto il giusto per posizionarsi nell’overall in maniera tale da essere nel pomeriggio, senza però aver dato tutto quello che si aveva. In casa Italia, i rappresentanti sono stati diversi e vale la pena raccontare cosa sia accaduto. Si è dato il via alle danze con i 100 delfino donne. Elena Di Liddo, primatista italiana (57.04), non poteva essere al top della condizione. L’operazione alla spalla non è cosa da poco e per la pugliese il crono di 59.83 ha descritto il quadro della situazione. La migliore della truppa tricolore è stata Giulia D’Innocenzo che, dopo aver polverizzato ieri il proprio primato personale nei 200 stile libero, si è cimentata ...

I 50 rana delSette Colli di Roma - la seconda e ultima prova di selezione per la nazionale ...in vasca lunga che si terranno a luglio in Giappone - rappresenteranno il suo addio al...La diretta testuale live di seconda giornata delSettecolli 2023 di. I migliori nuotatori italiani e non solo tornano a tuffarsi nell'iconica piscina da 50 metri del Foro Italico di Roma per giocarsi il titolo e conquistare gli ultimi ...ore 19:15 - RAIDUE HD: Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta) dallo studio SR5 - Roma Palinsesto Rai Sport HD di Sabato 24 Giugno 2023 ore 06:00Sette Colli 1a Giornata - ...

Sara Curtis fra i big del nuoto al 59° Trofeo internazionale Sette Colli La Stampa

Dopo aver conquistato il primo posto nel trofeo regionale Swim and Win lo scorso 27 maggio a Frosinone, la stagione sportiva si è conclusa con la partecipazione al 55° campionato nazionale di nuoto, c ...Una australiana da record, capace di mettere in fila rivali uomini e staffette e di qualificarsi per la gara assoluta del prossimo 9 settembre. Inizia col botto la serie di sfide in acque libere ...