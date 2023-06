Nuoto | Simona Quadarella | “Tempo buono nonostante sensazioni negative Probabilmente non farò i 400 a Fukuoka”

(Di sabato 24 giugno 2023) Vittoria comoda quella dinei 1500 stile libero al Settecolli di Roma. Il suodi 15:53:24 è un crono da accogliere con tranquillità in vista dei Mondiali che inizieranno atra meno di un mese. “Ilè molto– afferma laai nostri microfoni subito dopo la gara – lenon erano delle migliori, ho faticato dal primo all’ultimo metro etutto ho chiuso con un buon crono. Sono contenta, ci eravamo prefissati di fare quello che avevo fatto agli Assoluti, poi se ilsi abbassava tutto bene, altrimenti pazienza. Siamo scesi da poco dall’altura, sono ancora un po’ affaticata“.le, ...

